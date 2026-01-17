La crescita del pallone ’camminato’ sport e toccasana Anche Volpati tra gli ex giocatori testimonial della disciplina Lo consiglio agli over 60 che vogliono tornare in campo Gol a passo lento Correre è vietato nel calcio per tutti

Il walking football è una variante del calcio pensata per gli over 60, in cui il movimento è rallentato e la corsa è vietata. Questa disciplina promuove il benessere fisico e sociale, consentendo di tornare in campo in modo sicuro e graduale. Tra gli ex giocatori testimonial c’è anche Volpati, che ne evidenzia i benefici di un’attività sportiva accessibile e salutare anche in età avanzata.

Esiste un particolare tipo di gioco del calcio nel quale una massima attribuita a Nils Liedholm, quella secondo cui è la palla che deve correre, più che i giocatori, è Verbo: nel walking football, infatti, correre è vietato. Il running, ovvero la corsa, è infatti uno dei tre falli fondamentali del calcio camminato, insieme all'intervento duro (hard tackle) e il contatto sull'anticipo (contact): ma cos'è, poi, questo walking football? Ideato nel Regno Unito una quindicina di anni fa, trova la sua genesi all'interno dei progetti sociali dei club, quelli legati alle comunità cittadine di riferimento, proposto a una popolazione di tifosi già in là con l'età, quello del calcio camminato è un concetto che, da idea, si è fatto disciplina vera e propria, con le proprie regole, e che permette letteralmente a tutti di giocare senza timore di incappare in incidenti particolarmente gravi, attraverso la riduzione dei rischi cardiovascolari – essendo l'aumento della frequenza cardiaca tutto sommato limitato e sostenibile – e di quelli traumatici, dal momento che all'eventuale vigore (comunque falloso) del contrasto non si accompagna la spinta dell'accelerazione in corsa.

