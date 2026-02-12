Referendum giustizia confronto pubblico a Cava | SÌ e NO a dibattito

A Cava si è svolto un confronto pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia. Sette persone hanno preso la parola, divise tra sostenitori del sì e del no, in un dibattito che ha attirato un pubblico interessato e variopinto. La discussione si è concentrata sui punti principali della riforma, con opinioni spesso contrastanti tra i partecipanti. Nessuna decisione è stata presa, ma il confronto ha mostrato come il tema divida ancora molto gli italiani.

Tempo di lettura: 2 minuti Un confronto aperto e regolamentato sul prossimo referendum sulla giustizia. È l’iniziativa promossa dal Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni per venerdì 27 febbraio alle ore 18.00, presso la sede di Viale F. Crispi n. 1, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento chiara e realmente paritaria. Il dibattito si svolgerà secondo un format strutturato, con tempi di parola equamente distribuiti e modalità di intervento definite, così da garantire equilibrio e correttezza nel contraddittorio. Per le ragioni del SÌ interverranno Marco Galdi, professore di Diritto Pubblico presso l’ Università degli Studi di Salerno, e l’avvocato cassazionista Marco Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum giustizia, confronto pubblico a Cava: SÌ e NO a dibattito Approfondimenti su Referendum Giustizia Ferrara: Riforma Giustizia al vaglio di esperti in un confronto aperto al pubblico: il dibattito si fa più chiaro. A Ferrara si svolge un nuovo incontro pubblico sulla riforma della giustizia, promosso dall’associazione Pluralismo e Dissenso. Referendum Giustizia: dibattito di confronto nella sede di Confindustria Venerdì 30 gennaio alle 17, si terrà un dibattito sulla riforma della giustizia nella sede di Confindustria Reggio Calabria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Referendum Giustizia: perché votare NO Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblico; Referendum giustizia: Bachelet (no) e Matone (sì) a confronto al Due Pini; Referendum giustizia, il confronto tra Sì e No alle Officine Cantelmo. Riforma della giustizia, a Manfredonia un confronto pubblico sulle ragioni del SìUn momento di confronto pubblico per discutere nel merito la riforma della giustizia e le ragioni del Sì al referendum. immediato.net Giustizia imparziale e separazione delle carriere: incontro pubblico con Antonio Di Pietro a Casale MonferratoPromosso dal Comitato per il Sì al referendum si svolgerà mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 15, presso l’Auditorium Santa Chiara ... casalenews.it Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese Si preannuncia ancora molto incerto, cosa sta succedendo - facebook.com facebook Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

