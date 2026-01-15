Costa Concordia 14 anni dopo il gesto eroico di Giuseppe Girolamo | Morì per salvare me e i miei figli
A quattordici anni dal naufragio della Costa Concordia, si ricorda il gesto di Giuseppe Girolamo, che perse la vita per salvare la propria famiglia. L’incidente, avvenuto tra il 13 e il 14 gennaio 2012, causò 32 decessi ed è ancora oggi oggetto di riflessione. Questa vicenda, collegata alla Puglia, evidenzia il valore del coraggio e dell’altruismo in situazioni di emergenza.
A quattordici anni dal naufragio della Costa Concordia, che nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 costò la vita a 32 persone, torna alla luce una storia di coraggio e umanità legata alla Puglia. È quella di Giuseppe Girolamo, trentenne di Alberobello, musicista a bordo della nave, ricordato da una delle sopravvissute come “l’angelo della Concordia”. A raccontare quei momenti a Dossier di PalermoToday, è Antonella Bologna, palermitana che quella notte era sulla Concordia con i suoi due bambini: "Quel ragazzo ha donato la sua vita per salvare due persone", dice, ricordando la scelta compiuta da Girolamo nel caos delle scialuppe. 🔗 Leggi su Baritoday.it
