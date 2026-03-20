Giulia Bongiorno chi è l’avvocata chiamata da Adriano Celentano

Giulia Bongiorno è l’avvocata scelta da Adriano Celentano per affrontare un procedimento legale. La sua presenza nel caso ha attirato l’attenzione dei media, portando il focus sulla sua figura professionale e sul ruolo che ricopre. La sua esperienza e notorietà sono state decisive per gestire l’intera vicenda, che ha coinvolto anche altri aspetti legali e pubblici.

Quando un caso diventa mediatico, serve un nome capace di reggere l’urto di riflettori e opinione pubblica. Non stupisce, quindi, che Adriano Celentano abbia deciso di affidarsi a Giulia Bongiorno per difendersi nella vicenda del presunto figlio. Una scelta che riporta al centro dell’attenzione un’avvocata penalista abituata a muoversi tra dossier delicati, polemiche e processi che fanno discutere. Chi è Giulia Bongiorno. Palermitana, classe 1966, Giulia Bongiorno è oggi una delle penaliste più riconoscibili in Italia, ma anche una protagonista della vita politica. Senatrice e presidente della Commissione Giustizia al Senato, è spesso al centro del dibattito quando si parla di riforme e diritti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia Bongiorno, chi è l’avvocata chiamata da Adriano Celentano Articoli correlati Adriano Celentano affida a Giulia Bongiorno la tutela legale sul presunto figlioAscolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina... Adriano Celentano e il "figlio segreto" Antonio Segatori Biscardi, il Molleggiato ricorre a Giulia BongiornoAdriano Celentano ricorrerà al suo avvocato, Giulia Bongiorno, per tutelarsi riguardo alla vicenda del presunto figlio segreto Antonio Segatori... Approfondimenti e contenuti su Giulia Bongiorno Temi più discussi: Referendum, incontro per il Sì con l'avvocato Giulia Bongiorno e il professor Paladini; Salvini: 'Referendum per una giustizia più veloce', ma Bongiorno lo contraddice; Adriano Celentano dà mandato all'avvocata Giulia Bongiorno sul presunto figlio; Celentano e il presunto figlio segreto: il cantante passa alle vie legali. Giulia Bongiorno, chi è l’avvocata chiamata da Adriano CelentanoChi è Giulia Bongiorno, l’avvocata scelta da Adriano Celentano per il caso sul presunto figlio: carriera, politica e le polemiche più recenti ... dilei.it Adriano Celentano passa alle vie legali sul presunto figlio segreto: Ho dato mandato all'avvocato Giulia BongiornoAdriano Celentano sceglie le vie legali dopo l'intervista al settimanale Oggi in cui Antonio Maria Segatori Biscari ha sostenuto di essere suo figlio. Lo annuncia su Instagram con un post che spiega ... today.it Adriano Celentano sceglie le vie legali - dopo l'intervista di Antonio Maria Segatori, che ha sostenuto sul settimanale 'Oggi' di essere suo figlio - e dà mandato all'avvocata Giulia Bongiorno per tutelarsi "da ogni ulteriore speculazione". «Prima la presunta madr - facebook.com facebook #Referendum giustizia: "Voterò sì, ecco perché" l'avvocato Giulia Bongiorno in diretta a #Mattino5 x.com