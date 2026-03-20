Il cantante e attore ha incaricato l’avvocata Giulia Bongiorno di rappresentarlo legale in relazione alle accuse di Antonio Maria Segatori, che ha affermato di essere suo figlio. La decisione di affidarsi a un legale è stata presa per gestire le questioni legali derivanti da questa dichiarazione. La vicenda riguarda le implicazioni di questa affermazione sulla sfera personale del cantante.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Il cantante e attore risponde alle accuse di Antonio Maria Segatori, che si è dichiarato suo figlio, affidandosi all’avvocata Bongiorno per evitare speculazioni legali. Adriano Celentano ha deciso di prendere provvedimenti legali dopo l’intervista di Antonio Maria Segatori, che ha dichiarato di essere suo figlio in un articolo del settimanale Oggi. Celentano ha incaricato l’avvocata Giulia Bongiorno di tutelarlo “da ogni ulteriore speculazione”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Adriano Celentano affida a Giulia Bongiorno la tutela legale sul presunto figlio

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