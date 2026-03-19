Adriano Celentano ha annunciato sui social di aver deciso di affidarsi a un avvocato per tutelarsi, senza specificare i dettagli. La comunicazione riguarda il coinvolgimento di Antonio Segatori Biscardi, definito dal cantante come il suo

Adriano Celentano ricorrerà al suo avvocato, Giulia Bongiorno, per tutelarsi riguardo alla vicenda del presunto figlio segreto Antonio Segatori Biscardi. Il Molleggiato ha comunicato sui social la decisione di dare un mandato al suo legale. Il 55enne, il quale ritiene che il cantante sia suo padre, ha invece presentato ricorso al tribunale civile per la dichiarazione giudiziale di paternità. Adriano Celentano ricorre al suo avvocato La vicenda del presunto "figlio segreto" La richiesta di Antonio Segatori Biscardi Adriano Celentano ricorre al suo avvocato Dato il clamore per la vicenda su un suo presunto figlio segreto, Adriano Celentano ha deciso di passare alle vie legali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adriano Celentano e il "figlio segreto" Antonio Segatori Biscardi, il Molleggiato ricorre a Giulia Bongiorno

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