Giovanni Marchionni morto a Olbia sullo yacht concentrazioni di acido solfidrico pericolose per l'uomo
È stata depositata la perizia della Procura sulla morte di Giovanni Marchionni a Olbia. Secondo quanto rilevato, nello yacht sono state trovate concentrazioni di acido solfidrico considerate pericolose per l’uomo. La relazione descrive le evidenze raccolte sul luogo, senza comunque avanzare ipotesi o commenti sulle cause dell’incidente. La vicenda riguarda un giovane di Bacoli deceduto durante un'uscita in barca.
Depositata la perizia della Procura sulla morte del giovane bacolese Giovanni Marchionni a Olbia: sullo yacht evidenze di acido solfidrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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