Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia l'ipotesi | intossicato dall'acido solfidrico
In un'area privata di Olbia, si indaga sulla morte di Giovanni Marchionni, trovato senza vita su uno yacht. L'ipotesi principale suggerisce un'intossicazione da acido solfidrico. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause di questo decesso, al momento avvolto nel mistero.
Giovanni Marchionni, trovato morto l'8 agosto su uno yacht in Sardegna, potrebbe essere rimasto intossicato da acido solfidrico. L'ipotesi dopo gli esami autoptici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giovanni Marchionni
Bacoli, Giovanni morto sullo yacht: ipotesi intossicazione da acido solfidrico
La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni di Bacoli, avvenuta a bordo di uno yacht nel porticciolo di Portisco in Sardegna, potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da acido solfidrico.
Ultime notizie su Giovanni Marchionni
Argomenti discussi: Morte di Marchionni a Portisco, tracce di acido solfidrico sulla pelle del giovane.
