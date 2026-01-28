Giovanni Marchionni morto sullo yacht in Sardegna la perizia conferma | Morto per ipossia da acido solfidrico
La perizia ufficiale conferma che Giovanni Marchionni, il giovane napoletano morto lo scorso agosto sullo yacht in Sardegna, è deceduto a causa di ipossia provocata dall’acido solfidrico. La ricostruzione degli inquirenti non lascia spazio a dubbi: il decesso è avvenuto per l’inalazione di gas tossico presente a bordo.
La perizia del consulente della Procura conferma le indiscrezione già circolate ieri sulle cause del decesso di Giovanni Marchionni, 21enne napoletano morto lo scorso agosto sullo yacht sul quale lavorava.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giovanni Marchionni
Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia, l’ipotesi: intossicato dall’acido solfidrico
In un'area privata di Olbia, si indaga sulla morte di Giovanni Marchionni, trovato senza vita su uno yacht.
Bacoli, Giovanni morto sullo yacht: ipotesi intossicazione da acido solfidrico
La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni di Bacoli, avvenuta a bordo di uno yacht nel porticciolo di Portisco in Sardegna, potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da acido solfidrico.
Ultime notizie su Giovanni Marchionni
Argomenti discussi: Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia, l’ipotesi: intossicato dall’acido solfidrico; Morto in barca a 21 anni: decesso forse causato da acido solfidrico; Skipper napoletano morto in barca, la perizia: Inalazione di acido solfidrico; Giovanni Marchionni, forse morto per aver inalato acido sullo yacht.
Giovanni Marchionni, morto sullo yacht in Sardegna, la perizia conferma: Morto per ipossia da acido solfidricoLa perizia del consulente della Procura conferma le indiscrezione già circolate ieri sulle cause del decesso di Giovanni Marchionni, 21enne napoletano ... fanpage.it
Giovanni Marchionni, la lunga agonia dello skipper: «Morto per una grave ipossia». L'autopsia svela la veritàGiovanni Marchionni, lo skipper di Bacoli (Napoli) morto a 21 anni l'8 agosto 2025 a bordo di uno yacht ormeggiato a Olbia nella Marina di ... msn.com
Giovane di Bacoli morto in barca a Olbia, il decesso di Giovanni Marchionni forse causato da acido solfidrico - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.