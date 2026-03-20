Giovani protagonisti di legalità | valori che crescono nella Valle Caudina

Il 19 marzo 2026 a Cervinara si svolge un evento dedicato ai giovani e alla legalità, dove i partecipanti sono protagonisti diretti di iniziative e attività sul tema. Si tratta di un'occasione per promuovere valori di rispetto e responsabilità attraverso incontri e momenti di confronto, coinvolgendo direttamente i giovani della Valle Caudina in un percorso di crescita civica.

CERVINARA 19 marzo 2026. Non un concetto astratto da studiare sui libri, ma un valore concreto da respirare e costruire, passo dopo passo, nel quotidiano. È questo il messaggio risuonato tra le mura dell’Istituto Omnicomprensivo “De Sanctis”, teatro dell’evento conclusivo del progetto “Giovani Protagonisti di Legalità”. L’iniziativa, promossa con determinazione dall’Interact Club Valle Caudina in sinergia con il Rotary Community Corps e l’Istituto De Sanctis, ha trasformato la mattinata in un laboratorio di cittadinanza attiva. I veri protagonisti sono stati loro: i ragazzi dell’Interact (12 - 18 anni) che hanno dimostrato come le nuove generazioni non siano semplici spettatrici del cambiamento, ma i suoi motori più vitali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Valle Caudina, McDonald’s non basta: il Pd chiede un piano strategico per contrastare spopolamento e fuga dei giovani.L’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s a Montesarchio, in provincia di Benevento, ha acceso un dibattito sulla sostenibilità dei modelli di... Leggi anche: Memoria su legalità e servizio allo Stato: "Sono valori da trasmettere ai giovani" Una selezione di notizie su Valle Caudina Discussioni sull' argomento Giovani protagonisti di legalità: valori che crescono nella Valle Caudina; IMG-20260319-WA0004. A Cervinara l'evento Interact Valle Caudina: Giovani Protagonisti di Legalità SocietàNon un concetto astratto da studiare sui libri, ma un valore concreto da respirare e costruire, passo dopo passo, nel quotidiano. È questo il messaggio risuonato tra le mura dell’Istituto ... realtasannita.it Area Atellana, al via la Settimana della Legalità: giovani protagonistiSant'Arpino, Succivo, Orta di Atella tornano a mettere al centro il tema della legalità con un’iniziativa che guarda soprattutto alle nuove generazioni. È ... pupia.tv Svegliati, Valle Caudina. Il futuro non ci aspetta: ci sfida Leggi qui: https://www.informazionesei.it/svegliati-valle-caudina-il-futuro-non-ci-aspetta-ci-sfida facebook