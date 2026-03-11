Musijam e Gruppo Estense Parkinson nel segno dell' inclusione ' L' Albero dei legami'

Musijam e il Gruppo Estense Parkinson hanno avviato un progetto chiamato 'L'Albero dei Legami', promosso dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. Si tratta di uno spazio dedicato alle persone che affrontano fragilità e sfide legate alla condizione di salute, con l'obiettivo di creare un ambiente accogliente e di supporto. Il progetto mira a favorire l'inclusione e la condivisione tra i partecipanti.

