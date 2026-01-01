Giorgia Meloni | Che il 2026 sia un anno di serenità coraggio e conquiste
Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha rivolto un messaggio agli italiani alla vigilia del nuovo anno, auspicando che il 2026 sia un periodo caratterizzato da serenità, coraggio e conquiste. Attraverso i suoi social, ha invitato il Paese a vivere con fiducia e determinazione, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le sfide future. Un augurio sobrio e di buon auspicio per il percorso che ci attende.
Un messaggio di auguri e di impegno rivolto al Paese alla vigilia del nuovo anno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social il suo saluto agli italiani, guardando al 2026 come a un tempo da vivere con fiducia e determinazione. «Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande», ha scritto la premier, sottolineando l’importanza di un cammino condiviso e della responsabilità collettiva nel futuro del Paese. Nel messaggio non manca il richiamo al proprio ruolo istituzionale e all’impegno personale alla guida del governo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
