Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha rivolto un messaggio agli italiani alla vigilia del nuovo anno, auspicando che il 2026 sia un periodo caratterizzato da serenità, coraggio e conquiste. Attraverso i suoi social, ha invitato il Paese a vivere con fiducia e determinazione, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le sfide future. Un augurio sobrio e di buon auspicio per il percorso che ci attende.

Un messaggio di auguri e di impegno rivolto al Paese alla vigilia del nuovo anno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social il suo saluto agli italiani, guardando al 2026 come a un tempo da vivere con fiducia e determinazione. «Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande», ha scritto la premier, sottolineando l’importanza di un cammino condiviso e della responsabilità collettiva nel futuro del Paese. Nel messaggio non manca il richiamo al proprio ruolo istituzionale e all’impegno personale alla guida del governo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giorgia Meloni: “Che il 2026 sia un anno di serenità, coraggio e conquiste”

Leggi anche: Il coraggio di raccontare Giorgia Meloni senza filtri ideologici

Leggi anche: Il fatto che Giorgia Meloni sia la quarta donna più potente al mondo non è un passo in avanti per le altre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Palazzo Chigi: Arrivata l'ottava rata del Pnrr. Inviata la richiesta per la nona; Meloni: Buon anno Italia, io ce la metterò tutta; Giorgia Meloni: Buon anno Italia, come sempre ce la metterò tutta; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”.

Giorgia Meloni fa gli auguri agli italiani: «Buon anno, io come sempre ce la metterò tutta» - E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. ilmattino.it