L'attrice ha annunciato il lancio di una linea di scarpe vegane, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza tra i consumatori. La collezione si rivolge a chi desidera adottare uno stile di vita più rispettoso degli animali, senza rinunciare allo stile. La presentazione dei nuovi prodotti è stata accompagnata da alcune dichiarazioni sulla scelta di materiali cruelty-free e sull'impegno verso un consumo più etico.

L'attrice si lancia in questa nuova avventura nel segno del rispetto degli animali e con un'idea di moda e style che vada contro quella del fast fashion e degli "abiti di plastica" L'attrice Ornella Muti ha scelto il giorno del suo 71º compleanno per presentare un nuovo progetto imprenditoriale: una linea di scarpe vegane pensate per l'uso quotidiano. Il marchio si chiama No Moo ed è stato creato insieme alla figlia Naike Rivelli, con cui condivide da tempo scelte di vita orientate al rispetto degli animali e dell'ambiente. Le scarpe vegana di Ornella Muti sono per tutti i giorni "Ci siamo chieste: ma perché non c'è una bella scarpa vegana?", ha raccontato l'attrice e imprenditrice all'ANSA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ornella Muti lancia una linea di scarpe vegane: "Più coscienza da parte di tutti"

Articoli correlati

Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati, amanti, compagni e flirt importanti di Ornella MutiAlessio Orano è stato il primo e marito di Ornella Muti, nonchè il suo più grande amore.

Leggi anche: Birkenstock lancia i sandali da sposa: basterà un paio di scarpe comode per far arrivare più donne all’altare?

Tutti gli aggiornamenti su Ornella Muti

Temi più discussi: Ornella Muti compie 71 anni e lancia le scarpe vegane: Tra guerre e scandali viviamo in un mondo che fa paura; Trump gioca con la guerra: Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico; Ornella Muti, ‘con Naike lanciamo le scarpe vegane, c’è bisogno di più coscienza’; Diffamazione sui social, la Corte d’Appello conferma la condanna alla figlia di Ornella Muti.

Ornella Muti lancia una linea di scarpe vegane: Più coscienza da parte di tuttiL'attrice si lancia in questa nuova avventura nel segno del rispetto degli animali e con un'idea di moda e style che vada contro quella del fast fashion e degli abiti di plastica ... movieplayer.it

Ornella Muti, 'con Naike lanciamo le scarpe vegane, c'è bisogno di più coscienza'(di Chiara Venuto) (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Una linea di scarpe per tutti i giorni, ma vegane. È questa l'ultima impresa di Ornella Muti, ... spettacoli.tiscali.it

BUON COMPLEANNO Ornella Muti ---- 71 anni Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è un'attrice italiana @follower - facebook.com facebook