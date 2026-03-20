Flop totale di Giorgia Meloni da Fedez | numeri bassissimi e intervista che sa di monologo

L’intervista a Giorgia Meloni condotta da Fedez ha registrato ascolti molto bassi e un formato che si è rivelato più simile a un monologo che a un dialogo. L’evento, annunciato come uno dei più attesi della settimana, non ha raggiunto le aspettative di pubblico e attenzione. I numeri di ascolto sono stati insoddisfacenti e l’intervista stessa ha suscitato poche reazioni.

Doveva essere uno degli appuntamenti più discussi della settimana, ma l’effetto finale è stato ben diverso dalle aspettative. L’ospitata di Giorgia Meloni al Pulp Podcast, tra polemiche e curiosità, non sembra aver lasciato il segno: tanto clamore prima della messa online, seguito da una reazione tiepida una volta pubblicato il contenuto. A colpire non sono solo i numeri, ma soprattutto la percezione generale di un confronto mai davvero decollato. Giorgia Meloni da Fedez: che fiasco!. I dati iniziali parlano chiaro: le visualizzazioni nelle prime ore si sono fermate su cifre decisamente contenute, ben lontane da altri contenuti virali della stessa piattaforma. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Flop totale di Giorgia Meloni da Fedez: numeri bassissimi e intervista che sa di monologo Articoli correlati Fedez, figlio in arrivo con Giulia Honegger: la reazione di Chiara Ferragni e l’intervista a Giorgia MeloniGiulia Honegger è davvero incinta di Fedez? Lo scoop che infiamma il gossip Altro che semplice indiscrezione: qui si parla di uno scoop che rimescola... “Fermate tutto”. Giorgia Meloni bloccata durante l’intervista con Fedez: stop improvvisoUn piccolo imprevisto tecnico si è trasformato in uno dei momenti più commentati della registrazione di “Pulp podcast”, il format condotto da Fedez e... Altri aggiornamenti su Giorgia Meloni da Temi più discussi: Celebrano l'unità d'Italia poi la sinistra la infanga con la stampa straniera; Referendum sulla giustizia: storia, quesiti e scontro politico; Fidanza (FdI), 'evento delle Sinistre al Pe sui diritti è stato un flop'; Giorgia Meloni se la ride: rovinoso flop dell'evento della sinistra | Libero Quotidiano.it. Giorgia Meloni ospite di Fedez al Pulp Podcast: il confronto che scuote il webLa Premier Giorgia Meloni approda sul canale YouTube di Fedez per il Pulp Podcast. Un faccia a faccia tra politica e pop culture ... mondotv24.it Giorgia Meloni da Fedez, tanto rumore per nulla: poche view e contraddittorio poco efficaceL'ospitata della premier a Pulp Podcast, nonostante le attese e le polemiche, lascia con l'amaro in bocca: Quando esce il video con le vostre domande? ... libero.it Fedez fa Fedez. Il problema è Giorgia Meloni che fa Chiara Ferragni. Per anni Chiara Ferragni ha rifiutato qualunque intervista con i giornalisti, a parte i pochissimi di cui si fidava. Regina dell’autonarrazione, ha sempre temuto il confronto, le domande, le critic - facebook.com facebook Giorgia #Meloni da #Fedez: la campagna per il referendum sbarca sui podcast Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com