Numeri da capogiro per Fabrizio Corona | oltre 62milioni di visualizzazioni in un mese e mezzo

Fabrizio Corona ha raggiunto oltre 62 milioni di visualizzazioni in un mese e mezzo, confermando la sua capacità di attirare l’attenzione del pubblico. Figura controversa e spesso al centro di polemiche, Corona rappresenta un simbolo di un certo giornalismo e di uno stile di vita che divide opinioni. La sua presenza online e sui media continua a generare discussioni, riflettendo le complessità di una figura pubblica al limite tra notorietà e critica.

Odiato, insultato, incarcerato, portato spesso (e spesso non senza valide motivazioni) come simbolo del decadentismo di un certo giornalismo. Eppure i numeri che ruotano attorno alla figura di Fabrizio Corona sono incontrovertibili. Li rivela oggi un rapporto della Sensemakers, società italiana che si occupa di consulenza e servizi di analisi dati sul comportamento dei media, pubblicato da Adnkronos. Pare che tra il 1° dicembre 2025 e il 13 gennaio 2026 il bilancio del conversato social generato dai topic "Fabrizio Corona" e "Falsissimo" vada oltre 62 milioni di visualizzazioni. E poi ci sono le interazioni (oltre 6 milioni) e il numero di contenuti pubblicati (più di 2mila).

