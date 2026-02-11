Giorgia in concerto alla Villa Bellini

Giorgia ha riempito la Villa Bellini di Catania ieri sera. La cantante ha presentato il suo ultimo album, che ha già raggiunto il disco d’oro. La sua musica ha attirato un pubblico vario, che ha cantato e ballato insieme a lei per tutta la serata. È stata una serata di musica e festa, con un’artista che continua a confermarsi tra le più amate in Italia.

"G" è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l'ultimo disco di inediti di GIORGIA viene oggi certificato ORO (dati Fimi-Niq).Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell'ultimo anno, dal DOPPIO PLATINO per LA CURA PER ME.

