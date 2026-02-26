ginnastica ritmica quattro nuove campionesse regionali per il team albachiara alle finali toscane

Giornate da incorniciare per Albachiara che, alla finale regionale del campionato "Fgi" ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Nella categoria "Junior 2" Emma Zaccaria è stata la protagonista assoluta, con due esecuzioni impeccabili: ha vinto la gara sia alla palla che alle clavette, laureandosi campionessa regionale in entrambe le specialità. Dalila Giusti ha trionfato nell’esercizio con il nastro, conquistando il titolo di campionessa regionale ed anche un ottimo quarto posto alle clavette. Matilde De Lisa brilla, invece, con l’argento al cerchio che gli è valso il titolo di vice-campionessa regionale e un prezioso bronzo alla palla. Nelle categorie "Senior 1" e "Senior 2" Giulia Giusti ha conquistato l’oro di giornata e il titolo di campionessa regionale nel nastro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

