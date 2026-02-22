World Cup di Cottbus su Volare TV | Federici e Puato di bronzo l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlights

Federici e Puato conquistano il bronzo nella finale di specialità a Cottbus, portando l’Italia in primo piano nella ginnastica artistica. Federici ottiene il podio grazie a un punteggio di 14, mentre Puato si distingue con un'esecuzione solida. La gara si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori, che applaudono le esibizioni degli atleti italiani. La manifestazione prosegue senza sosta, con altri atleti pronti a scendere in pedana per le prossime prove.

Doppio podio azzurro nella seconda giornata di finali di specialità in Germania: Federici centra il bronzo al volteggio con una media di 14.133, Puato si migliora al corpo libero e sale sul terzo gradino con 12.933. Fioravanti sfiora il podio: quarta alla trave. Gli highlights della gara su Volare TV. L’Italia torna a casa da Cottbus con due medaglie di bronzo. Nella seconda giornata di finali di specialità della prima tappa di World Cup 2026 di ginnastica artistica, trasmessa in diretta streaming su Volare TV, gli azzurri hanno regalato soddisfazioni con Ares Federici al volteggio ed Emma Puato al corpo libero, in una giornata che ha visto anche Emma Fioravanti sfiorare il podio con un quarto posto alla trave. 🔗 Leggi su Sportface.it

