Ginnastica artistica serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1 | chi risponderà alla Pro Carate?

Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di Magnesio. Sarà Biella a ospitare l’evento, che tra l’altro si svolgerà in contemporanea con un appuntamento di Coppa del Mondo a cui gli azzurri non prenderanno parte (dopo le trasferte di Cottbus e Baku si è stati costretti a saltare quella di Antalya). Si arriverà a metà della regular season, che prevede anche la prova di Bergamo (17-18 aprile) prima della Final Eight che assegnerà lo scudetto a Bergamo nel weekend del 15-16 maggio. Sul fronte maschile si ripartirà dalla vittoria... 🔗 Leggi su Oasport.it

