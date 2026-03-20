Il personaggio di Ghost Rider potrebbe tornare presto sul grande schermo in un nuovo film Marvel. Rumors indicano che Ryan Gosling sia in trattativa per interpretare di nuovo il supereroe con il teschio infuocato. La produzione sarebbe in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti ufficiali su cast e data di uscita. Al momento, nessuna conferma è stata data da parte degli studi coinvolti.

Il ritorno di Ghost Rider sul grande schermo è uno dei desideri più ardenti dei fan Marvel. Sebbene il personaggio manchi dal cinema dal 2011 e dalla TV dal 2016, una luce si è accesa all’orizzonte: Ryan Gosling ha confermato che ci sono state discussioni per un suo possibile debutto nei panni del centauro demoniaco. Ryan Gosling e Kevin Feige: “Ci sono state discussioni”. Durante una recente intervista nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz — dove l’attore ha spaziato tra il suo nuovo film Project Hail Mary e il franchise di Star Wars — Gosling ha affrontato il tema del suo casting ideale come Ghost Rider. Alla domanda se avesse mai parlato del ruolo con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, Gosling è rimasto vago ma ottimista: “Ci sono state delle discussioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ghost Rider: Ryan Gosling e il possibile ritorno del supereroe Marvel al cinema

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