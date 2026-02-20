Project Hail Mary – L’ultima Missione | poster IMAX con Ryan Gosling – il 19 marzo al cinema!

E’ disponibile da oggi il nuovo poster in formato IMAX di Project Hail Mary – L’ultima Missione, l’attesissimo adattamento cinematografico del bestseller di Andy Weir (lo stesso autore di The Martian). Dopo il debutto del trailer finale durante il Super Bowl ( disponibile anche in italiano ), questo poster “ Filmed For IMAX ” conferma che il film è stato girato appositamente per il grande formato, con tecnologie all’avanguardia per le scene a gravità zero. Project Hail Mary – L’ultima Missione arriverà nelle sale italiane il 19 marzo 2026. Diretto dalla coppia Phil Lord e Christopher Miller (responsabili di alcuni dei blockbuster più intelligenti e divertenti degli ultimi anni), il film vede Ryan Gosling nel ruolo principale di Ryland Grace, affiancato dalla candidata all’Oscar Sandra Hüller.🔗 Leggi su Universalmovies.it

