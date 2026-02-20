Project Hail Mary – L’ultima Missione | poster IMAX con Ryan Gosling – il 19 marzo al cinema!
E’ disponibile da oggi il nuovo poster in formato IMAX di Project Hail Mary – L’ultima Missione, l’attesissimo adattamento cinematografico del bestseller di Andy Weir (lo stesso autore di The Martian). Dopo il debutto del trailer finale durante il Super Bowl ( disponibile anche in italiano ), questo poster “ Filmed For IMAX ” conferma che il film è stato girato appositamente per il grande formato, con tecnologie all’avanguardia per le scene a gravità zero. Project Hail Mary – L’ultima Missione arriverà nelle sale italiane il 19 marzo 2026. Diretto dalla coppia Phil Lord e Christopher Miller (responsabili di alcuni dei blockbuster più intelligenti e divertenti degli ultimi anni), il film vede Ryan Gosling nel ruolo principale di Ryland Grace, affiancato dalla candidata all’Oscar Sandra Hüller.🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: L'ultima missione: Project Hail Mary "formato Interstellar", 2 ore e 46 minuti per il film con Ryan Gosling
Leggi anche: Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Ultima Missione: Project Hail Mary – Il finale trailer al Super Bowl; L’ultima missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling nello spazio nel nuovo film tratto dal romanzo di Andy Weir; Project Hail Mary: odissea nello spazio con Ryan Gosling, un trailer sbalorditivo!; L’ultima missione: Project Hail Mary – svelato il nuovo trailer.
L'Ultima Missione: Project Hail Mary, i registi spiegano i mille formati in cui hanno realizzato il filmPhil Lord & Chris Miller, in un video per promuovere L'Ultima Mission: Project Hail Mary, al cinema dal 19 marzo, hanno illustrato le sue diverse versioni, pensate per vari tipi di sala: normale, IMAX ... comingsoon.it
L'Ultima Missione: Project Hail Mary, troppi spoiler nel trailer del Super Bowl con Ryan Reynolds?Andy Weir, autore del romanzo originale, spezza una lancia in favore del lungo e articolato trailer del sci-fi con Ryan Reynolds lanciato durante il Super Bowl 2026. movieplayer.it
Sony Pictures. . Il conto alla rovescia è iniziato. Tra UN MESE L'Ultima Missione: Project Hail Mary arriva sul grande schermo. Dal 19 marzo al cinema. - facebook.com facebook
È stato rilasciato il poster italiano de “L’ultima missione: Project Hail Mary”, diretto dai premi oscar Phil Lord e Christopher Miller. Nel cast Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. Arriverà nei cinema italiani il 19 marzo con @ x.com