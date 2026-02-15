GF Vip 2026 | i primi concorrenti che hanno firmato il contratto

Il nome di Marco Rossi è salito alla ribalta perché ha firmato il contratto per il GF Vip 2026, dopo aver accettato l’offerta della produzione. La decisione arriva a pochi giorni dall’annuncio ufficiale del reality, e lui ha deciso di partecipare per rilanciare la sua carriera televisiva. Nei giorni scorsi, il suo nome era circolato tra i possibili concorrenti, ma ora c’è l’ufficialità.

Tra indiscrezioni, trattative e firme per il GF VIP 2026, iniziano a emergere i primi concorrenti che avrebbero già messo nero su bianco. A far parlare è un'indicazione precisa: non semplici nomi "in lizza", ma profili con contratto già depositato, mentre altri restano a un passo dall'ingresso. Il conto alla rovescia è partito davvero con Ilary Blasi al timone. Scopriamo chi potrebbe far parte del nuovo cast. Questa edizione arriva dopo un periodo definito da molti "travagliato" ancora prima di partire, tra voci, incastri e cambiamenti. Questa mattina Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello Vip nel 2026.