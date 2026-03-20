GF Vip Lucia Ilardo si becca il rifiuto di Nicolò Brigante | Una bella ragazza non deve piacere per forza

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si è avvicinata a Nicolò Brigante, ma lui ha deciso di ignorarla. In risposta, Brigante ha commentato che “una bella ragazza non deve piacere per forza”. La scena si è svolta davanti agli altri coinquilini, che hanno assistito al rifiuto senza intervenire.

Lucia Ilardo si avvicina a Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip ma lui la snobba, cosa ha detto il gieffino. Prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip Lucia Ilardo ha detto di essere pronta a mettersi in gioco nella casa, anche emotivamente, e sembra aver puntato gli occhi su Nicolò Brigante. Alcuni atteggiamenti della gieffina lasciano intendere che provi un certo interesse per il suo compagno di avventura che, almeno per il momento, non sembra essere ricambiato. C’è stato un momento in cui lei si è avvicinata, ma quando si è seduta accanto all’ex tronista di Uomini e Donne lui ha iniziato a parlare con gli altri concorrenti e poco dopo è andato via. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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