Alessandra Mussolini sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e ieri ha condiviso alcune prime impressioni durante la trasmissione Forum. Ha parlato delle sue emozioni e delle paure legate all’esperienza, senza entrare nei dettagli delle sue motivazioni. Un video mostra alcune immagini della sua visita, dove si vede anche un urinatoio presente all’interno della casa.

Alessandra Mussolini presto entrerà nella Casa del Gf Vip, oggi a Forum ha raccontato le sue prime impressioni e quali sono le sue paure AlGf Vipci sarà ancheAlessandra Mussolini, l’opinionista questa mattina è stata ospite diForumdove, con Barbara Palombelli, ha parlato dell’esperienza che farà a breve. Già da questa sera i concorrenti verranno chiusi all’interno di un albergo e verrà tolto loro il telefono. Poi domani sera entreranno nella Casa più spiata d’Italia. C’è molta frenesia per questoGf Vipche riparte dopo una serie di polemiche e scandali causati dal caso Signorini.Il Gf Vip partirà domani sera alle 21.45 su Canale 5e poi sarà possibile seguire i vipponi tutti i giorni suMediaset Infinity. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, Alessandra Mussolini in Casa con l’urinatoio | VIDEO

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