Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 8, l'ex parlamentare europea ha confessato di aver tatuato un segno molto nascosto sul suo corpo, descrivendolo come un gesto che le ha causato sofferenza. Durante la conversazione con i coinquilini, ha spiegato di aver desiderato morire a causa di quella scelta. La donna ha anche ammesso di aver voluto nascondere il tatuaggio per lungo tempo.

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 8, l'ex parlamentare europea ha parlato apertamente del suo tatuaggio in un punto molto nascosto, rivelando dettagli piccanti ai coinquilini. Il Grande Fratello Vip 8 è appena iniziato e già i riflettori si sono accesi sui protagonisti della casa più spiata d'Italia. Tra questi, non poteva mancare Alessandra Mussolini, ex parlamentare europea, che si è subito distinta per il suo carattere deciso e per alcune scelte molto audaci, già al centro delle conversazioni sui social. I concorrenti del GF Vip 8 Sono sedici i concorrenti che da ieri convivono nel loft dei Lumina Studios. La prima puntata ha subito messo in mostra le dinamiche tra i partecipanti, con donne particolarmente agguerrite, come Adriana Volpe e Antonella Elia, protagoniste dei primi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: "Volevo morire"

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