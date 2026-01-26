Chiara Petrolini la perizia psichiatrica | Capace di intendere e volere

Chiara Petrolini, professionista nel campo psichiatrico, ha rilasciato una perizia in cui afferma che la persona in questione era

- Articolo in aggiornamento - Chiara Petrolini era " capace di intendere e volere " al momento dei fatti. È quanto si legge nelle conclusioni della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Parma nel processo per duplice omicidio e soppressione di cadavere a carico della 22enne di Vignale di Traversetolo. La giovane è accusata di aver ucciso i due figli neonati, nati ad distanza di anno l'uno dall'altro, e seppellito i corpi nel giardino di casa. L'esito della perizia psichiatrica. Stando a quanto riporta l'Ansa, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non avrebbero individuato una patologia psichiatrica tale da inficiare la capacità di intendere e volere dell'imputata che, pertanto, viene ritenuta anche capace di stare a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Argomenti discussi: Processo Petrolini, la ginecologa: Non si può escludere che il primo neonato sia nato morto; Neonati sepolti in giardino, la perizia: Chiara Petrolini capace di intendere e di volere; Neonati sepolti, Chiara Petrolini si commuove in aula quando la psicoterapeuta parla della nonna; Processo Petrolini, la psichiatra: Chiara è ipersensibile al giudizio degli altri.

