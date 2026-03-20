Genoa sprecone l’Udinese non perdona | Ekkelenkamp e Davis gelano il Ferraris

Da feedpress.me 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ferraris, l'Udinese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Genoa. Ekkelenkamp ha segnato al 21' del primo tempo, mentre Davis ha chiuso il match con il secondo gol al 51' della ripresa. La formazione del Genoa è stata schierata con un modulo 3-4-2-1 e ha visto in campo Bijlow, Marcandalli e Ostigard.

Genoa-Udinese 0-2 RETI: 21'st Ekkelenkamp, 51'st Davis. GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5, Ostigard 5.5, Vasquez 6 (39'st Martin sv); Ellertsson 6, Frendrup 6 (39'st Amorim sv), Malinovskyi 6.5, Norton-Cuffy 6.5; Messias 6 (15'st Baldanzi 5.5), Vitinha 6 (27'st Ekuban 5.5); Colombo 6.5 (27'st Ekhator 5). In panchina: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Otoa, Masini. Allenatore: De Rossi 6. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5.5, Solet 6; Ehizibue 6 (41'st Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (42'st Miller sv), Karlstrom 6, Atta 5 (1'st Piotrowski 6), Kamara 6 (39'st Arizala sv); Zaniolo 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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