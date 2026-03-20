Genoa sprecone l’Udinese non perdona | Ekkelenkamp e Davis gelano il Ferraris

Al Ferraris, l'Udinese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Genoa. Ekkelenkamp ha segnato al 21' del primo tempo, mentre Davis ha chiuso il match con il secondo gol al 51' della ripresa. La formazione del Genoa è stata schierata con un modulo 3-4-2-1 e ha visto in campo Bijlow, Marcandalli e Ostigard.

Genoa-Udinese 0-2 RETI: 21'st Ekkelenkamp, 51'st Davis. GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5, Ostigard 5.5, Vasquez 6 (39'st Martin sv); Ellertsson 6, Frendrup 6 (39'st Amorim sv), Malinovskyi 6.5, Norton-Cuffy 6.5; Messias 6 (15'st Baldanzi 5.5), Vitinha 6 (27'st Ekuban 5.5); Colombo 6.5 (27'st Ekhator 5). In panchina: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Otoa, Masini. Allenatore: De Rossi 6. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5.5, Solet 6; Ehizibue 6 (41'st Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (42'st Miller sv), Karlstrom 6, Atta 5 (1'st Piotrowski 6), Kamara 6 (39'st Arizala sv); Zaniolo 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Genoa sprecone, l’Udinese non perdona: Ekkelenkamp e Davis gelano il Ferraris Articoli correlati Genoa-Udinese 0-2, Ekkelenkamp e Davis piegano il GrifoneGenova, 20 marzo 2026 – L'Udinese ha espugnato Marassi, nell'anticipo del venerdì sera di Serie A. Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Udinese 0-2, decidono Ekkelenkamp e DavisZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Tutto quello che riguarda Genoa sprecone Temi più discussi: L'Udinese sbanca Marassi con Ekkelenkamp e Davis; Tre punti per l'Udinese, ma Genoa quanta sfortuna: Ekkelenkamp e Davis firmano il colpo salvezza; Genoa sprecone, l'Udinese cinica passa al Ferraris; Colpo Udinese al Ferraris: due lampi nel finale, Genoa ko – Le Pagelle. Genoa-Udinese 0-2: video, gol e highlightsL'Udinese torna a vincere in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Genoa a Marassi. Nel primo tempo la squadra di De Rossi va più volte vicina al vantaggio colpendo due traverse (una con Malinovskyi, ... sport.sky.it Due travese fermano il Genoa, due indecisioni premiano l'Udinese: i friulani sbancano il Ferraris 2-0Dopo due successi consecutivi il Grifone si ferma senza riuscire a trovare la via della rete e, nella ripresa, viene punito eccessivamente ... lavocedigenova.it SERIE A | Genoa sprecone, l’Udinese non perdona: Ekkelenkamp e Davis gelano il Ferraris https://gazzettadelsud.it/p=2187138 facebook