Genoa-Udinese 0-2 Ekkelenkamp e Davis piegano il Grifone

L'Udinese ha vinto 2-0 contro il Genoa nell'anticipo di Serie A a Marassi. Ekkelenkamp e Davis hanno segnato i gol decisivi durante la partita della 30ª giornata. La squadra friulana ha conquistato i tre punti in trasferta, lasciando il Genoa a bocca asciutta. La sfida si è svolta venerdì sera, davanti a un pubblico presente allo stadio.

Genova, 20 marzo 2026 – L' Udinese ha espugnato Marassi, nell'anticipo del venerdì sera di Serie A. I friulani si sono imposti con il punteggio di 0-2 contro il Genoa, nel corso della 30^ giornata di campionato. In un match dalle sporadiche opportunità in zona gol, gli ospiti l'hanno spuntata grazie alla marcatura di Jurgen Ekkelenkamp, realizzata al minuto 66, e alla rete nel recupero di Davis. Il Genoa recrimina per un calcio di rigore prima assegnato e poi revocato dal Var per un presunto fallo di mano, antecedente al gol del vantaggio della squadra di Runjaic. Questa vittoria permette all'Udinese di salire al decimo posto in classifica con 39 punti, mentre il Grifone resta fermo a quota 33. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa-Udinese 0-2, Ekkelenkamp e Davis piegano il Grifone Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Udinese 0-2, decidono Ekkelenkamp e DavisZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Leggi anche: L'Udinese sbanca Marassi con Ekkelenkamp e Davis Altri aggiornamenti su Genoa Udinese 0 2 Ekkelenkamp e Davis... Temi più discussi: Genoa-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Udinese affidata a Collu; Pronostico Genoa-Udinese quote analisi 30ª giornata Serie A; Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Genoa-Udinese 0-2: video, gol e highlightsL'Udinese torna a vincere in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Genoa a Marassi. Nel primo tempo la squadra di De Rossi va più volte vicina al vantaggio colpendo due traverse (una con Malinovskyi, ... sport.sky.it Serie A, Genoa-Udinese 0-2: decidono Ekkelenkamp e DavisGenoa-Udinese 0-2 al fischio finale L’Udinese supera il Genoa per 0-2 grazie ai gol di Ekkelenkamp al 66’ e di Davis al 96’. Al 49’ Colombo tenta di superare Kabasele che tocca con un braccio e l’arbi ... msn.com Caos Genoa-Udinese, lite sul finale e rissa sfiorata: cosa è successo - facebook.com facebook | Genoa 0-2 Udinese #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #GenoaUdinese x.com