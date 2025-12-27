Norton-Cuffy Juve | la chiave può essere questo bianconero! Si scalda l’asse col Genoa la mossa della dirigenza per farlo arrivare già a gennaio

Norton-Cuffy Juve: la chiave per far arrivare l’esterno inglese a Torino già a gennaio può essere questo bianconero. I dettagli. Il calciomercato di gennaio è alle porte e la tratta Torino-Genova rischia di diventare la più trafficata della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’asse tra Juventus e Genoa è destinato a infiammarsi nei prossimi giorni, con diversi nomi sul tavolo che potrebbero cambiare maglia. Il primo tassello del domino è Mattia Perin. L’affidabile vice di Di Gregorio ha già dato la sua disponibilità per quello che sarebbe il quarto ritorno in carriera sotto la Lanterna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve: la chiave può essere questo bianconero! Si scalda l’asse col Genoa, la mossa della dirigenza per farlo arrivare già a gennaio Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime Leggi anche: Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il piano della Juventus per il mercato di gennaio: non solo il centrocampo, possibili altri tre rinforzi mirati; La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram; Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?; Ottolini scelta ponderata da Comolli: i 2 motivi che hanno portato la Juventus a puntare su di lui come ds. Juventus, Joao Mario può essere il primo a salutare. E per sostituirlo assalto a Norton-Cuffy - Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista molto vicino alla Juventus Gianni Balzarini ha fatto il punto sulle strategie. tuttomercatoweb.com

