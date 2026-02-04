Eurostars sfida per Pmi innovative | contributi ai progetti di ricerca

È aperta la nuova call di Eurostars, rivolta alle piccole e medie imprese innovative che vogliono portare avanti progetti di ricerca e sviluppo. Le aziende possono presentare le loro idee e collaborare con partner stranieri. L’obiettivo è favorire l’innovazione e la crescita delle imprese italiane nel panorama internazionale. La scadenza per partecipare non è lontana, e le aziende interessate devono preparare i progetti seguendo le indicazioni ufficiali.

È ufficialmente aperta la nuova call Eurostars rivolta a PMI innovative interessate a sviluppare progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altri soggetti internazionali. Pubblicata dalla European Partnership on Innovative SMEs di Horizon Europe, l'iniziativa finanzia progetti presentati da consorzi composti da almeno due soggetti indipendenti provenienti da due diversi Paesi partecipanti a Eurostars, di cui almeno uno deve essere una PMI innovativa. Il bando sostiene progetti di R&S e innovazione a carattere internazionale in tutti i settori tecnologici e applicativi, con l'obiettivo di sviluppare prodotti, processi o servizi ad alto potenziale di mercato.

