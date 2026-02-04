Eurostars sfida per Pmi innovative | contributi ai progetti di ricerca

Da ildenaro.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperta la nuova call di Eurostars, rivolta alle piccole e medie imprese innovative che vogliono portare avanti progetti di ricerca e sviluppo. Le aziende possono presentare le loro idee e collaborare con partner stranieri. L’obiettivo è favorire l’innovazione e la crescita delle imprese italiane nel panorama internazionale. La scadenza per partecipare non è lontana, e le aziende interessate devono preparare i progetti seguendo le indicazioni ufficiali.

È ufficialmente aperta la  nuova call Eurostars rivolta a PMI innovative  interessate a sviluppare progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altri soggetti internazionali. Pubblicata dalla  European Partnership on Innovative SMEs di Horizon Europe, l’iniziativa finanzia progetti presentati da consorzi composti da almeno due soggetti indipendenti provenienti da due diversi Paesi partecipanti a Eurostars, di cui almeno uno deve essere una PMI innovativa. Il bando sostiene  progetti di R&S e innovazione a carattere internazionale  in tutti i settori tecnologici e applicativi, con l’obiettivo di sviluppare prodotti, processi o servizi ad alto potenziale di mercato.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Eurostars ricerca

Ok ai contributi: 16 progetti saranno realtà

La Fondazione Comunitaria di Lodi, sotto la guida del presidente Alfio Quarteroni, ha annunciato il finanziamento di 16 progetti sul territorio lodigiano, per un totale di oltre 197.

Cdp compie 175 anni: libro sulle scelte finanziarie degli italiani. Premi per 500 mila € ai migliori progetti di ricerca

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eurostars ricerca

Bando EUROSTARS per PMI INNOVATIVE30/03/2023 - Le piccole e medie imprese italiane e le startup innovative che intendono collaborare a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono partecipare, anche in forma ... regione.campania.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.