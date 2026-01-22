La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League | Pisilli fa sorridere Gasperini

La Roma conquista un’altra vittoria in Europa League, battendo lo Stoccarda 2-0 con una doppietta di Pisilli. Con questa vittoria, i giallorossi consolidano la posizione in classifica e si avvicinano agli ottavi di finale. La squadra dimostra continuità e solidità, mantenendo alte le possibilità di qualificazione nel torneo continentale.

La Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini. Gasperini sorride.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli!

Europa League, dopo lo Stoccarda ecco il Panathinaikos: sei punti per gli ottaviA due turni dalla conclusione della fase a gironi di Europa League, la Roma si trova decima in classifica con 12 punti, pari dello Stoccarda, prossimo avversario all’Olimpico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Malen e Dybala show, la Roma batte il Torino 2-0: Gasperini al quarto posto, esordio anche per Robinio Vaz; Roma batte il Torino 2-0: gol di Malen all’esordio, Dybala firma il sorpasso Champions; Malen lascia subito il segno, Dybala ispirato: la Roma batte 2-0 il Torino; Calcio, Coppa Italia, il Torino batte la Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter.

La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini ... fanpage.it

Serie A, la classifica: la Roma sorpassa momentaneamente il Napoli e aggancia il MilanLa Roma batte 2-0 il Sassuolo e aggancia momentaneamente il Milan al 2° posto della classifica, portandosi anche davanti al Napoli e a soli 3 punti dalla capolista Inter. Da ... tuttonapoli.net

Anche se siamo a Roma, il cuore batte forte per Catania. La festa di Sant’Agata si avvicina, e con lei il profumo di devozione, ricordi e tradizione. Le nostre cassatine non sono solo dolci… sono un abbraccio alla nostra terra, un pensiero d’amore che supera o - facebook.com facebook

Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri x.com