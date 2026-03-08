In Campania gasolio a 1,956 euro La benzina a 1,775

In Campania, oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self service sulle autostrade è di 1,956 euro, mentre la benzina supera i 1,775 euro. Questi sono i dati rilevati nelle stazioni di servizio della regione, dove i consumatori devono fare i conti con i costi attuali per il rifornimento. La differenza tra i due carburanti si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto In Campania oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self service sulle autostrade della regione è di 1,956 euro. Quello della benzina, invece, di 1,775. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'Unione Nazionale Consumatori. "Ci domandiamo cosa accadrà domani alla riapertura di tutti i distributori, quando la media non sarà più abbassata da chi ha lasciato invariato il prezzo nel week-end" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Per questo chiediamo al Governo di intervenire lunedi mattina con un decreto legge che riduca le accise di 10 centesimi e stoppi questa progressione....

