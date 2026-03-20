Nelle ultime settimane, la difesa della famiglia di Chiara Poggi ha depositato circa venti esposti in Procura a Milano, incentrati su accuse di diffamazione e stalking. Tra i soggetti coinvolti ci sono hater e un pubblico ministero che si occupa degli esposti presentati da Cappa. La vicenda riguarda questioni legate a atti legali e azioni di tutela legale.

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Almeno una ventina di esposti, per diffamazione e stalking, sono stati depositati, nelle ultime settimane, dalla difesa della famiglia di Chiara Poggi in Procura a Milano. Si tratta di più querele in cui viene documentato - allegando screenshot e link video - l'odio social che i genitori e il fratello della vittima starebbero subendo da mesi, da quando è stata riaperta l'inchiesta sul delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco e sull'indagine si è acceso un enorme eco mediatico. Un accanimento di cui qualcuno - una volta identificato - potrebbe rispondere in un'aula di giustizia.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: Poggi contro hater, querele a stesso pm che si occupa degli esposti Cappa

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