Garlasco legali di Stasi contro perizia avvocati famiglia Poggi su file pornografici trovati da Chiara su pc Alberto | Dato non confermato

Gli avvocati di Alberto Stasi hanno ufficialmente contestato le conclusioni emerse dai legali della famiglia Poggi riguardo a presunti file pornografici trovati sul computer di Chiara. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ha dichiarato che tali dati non sono stati confermati. La vicenda rimane al centro di attenzione, con le parti che continuano a discutere sulla validità delle prove presentate.

La difesa di Alberto Stasi, affidata agli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, respinge le conclusioni diffuse nei giorni scorsi dai legali della famiglia Poggi. In una nota, i 2 penalisti chiariscono che “Il presunto dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come pera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Garlasco, si apre una nuova fase nel caso di Alberto Stasi, con gli avvocati dell’imputato e della famiglia Poggi in disaccordo riguardo ai file pornografici rinvenuti nel computer. La discussione si concentra sulla rilevanza e sull’interpretazione di tali documenti nel contesto dell’indagine e del processo, alimentando un dibattito legale che mira a chiarire ogni aspetto relativo alla vicenda.

A Garlasco, Chiara avrebbe consultato la cartella del computer di Stasi, dove erano archiviati vari file pornografici. Secondo quanto riferito, la sera precedente alla tragedia, aveva accesso a quei contenuti. Questo dettaglio emerge dalle indagini e contribuisce a ricostruire gli ultimi momenti della vittima, offrendo elementi utili per chiarire il contesto della vicenda.

