Garlasco legali di Stasi contro perizia avvocati famiglia Poggi su file pornografici trovati da Chiara su pc Alberto | Dato non confermato

Gli avvocati di Alberto Stasi hanno ufficialmente contestato le conclusioni emerse dai legali della famiglia Poggi riguardo a presunti file pornografici trovati sul computer di Chiara. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ha dichiarato che tali dati non sono stati confermati. La vicenda rimane al centro di attenzione, con le parti che continuano a discutere sulla validità delle prove presentate.

La difesa di Alberto Stasi, affidata agli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, respinge le conclusioni diffuse nei giorni scorsi dai legali della famiglia Poggi. In una nota, i 2 penalisti chiariscono che “Il presunto dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come pera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, legali di Stasi contro perizia avvocati famiglia Poggi su "file pornografici trovati da Chiara su pc Alberto": "Dato non confermato" Garlasco, avvocati di Alberto Stasi contro quelli dei Poggi: battaglia sui file pornografici trovati nel pc

A Garlasco, si apre una nuova fase nel caso di Alberto Stasi, con gli avvocati dell’imputato e della famiglia Poggi in disaccordo riguardo ai file pornografici rinvenuti nel computer. La discussione si concentra sulla rilevanza e sull’interpretazione di tali documenti nel contesto dell’indagine e del processo, alimentando un dibattito legale che mira a chiarire ogni aspetto relativo alla vicenda. Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

A Garlasco, Chiara avrebbe consultato la cartella del computer di Stasi, dove erano archiviati vari file pornografici. Secondo quanto riferito, la sera precedente alla tragedia, aveva accesso a quei contenuti. Questo dettaglio emerge dalle indagini e contribuisce a ricostruire gli ultimi momenti della vittima, offrendo elementi utili per chiarire il contesto della vicenda. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Garlasco, i Poggi lavorano a una nuova perizia. La difesa di Stasi: “Cercano nuove prove contro un condannato” - L'intenzione dei legali della famiglia Poggi è di nominare altri consulenti per ulteriori perizie sul delitto di Garlasco: "Ci teniamo pronti" ... fanpage.it

Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio

#Garlasco, scontro tra le difese, ecco il comunicato dei legali di Alberto Stasi #Mattino5 x.com

Mattino 5. . #Garlasco, scontro tra le difese, ecco il comunicato dei legali di Alberto Stasi #Mattino5 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.