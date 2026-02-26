Calcio serie D Galeota e Galastri in evidenza al raduno nazionale L’Aquila dei giovani con il morale alto

Bagliori di rossoblù dalla Lombardia, dove i due giovani talenti del 2008 Alessandro Galeota e Francesco Galastri, espressione genuina del vivaio del Montevarchi si sono fatti onore ancora una volta nello stage che la Rappresentativa Under 18 di Serie D ha tenuto a Como. Era l’ultimo raduno prima delle convocazioni per il Torneo di Viareggio e, a conferma della fiducia riposta nei due aquilotti, il selezionatore Giuliano Giannichedda li ha inseriti dall’inizio nella formazione che ha pareggiato 2-2 con i pari età lariani. Una prova confortante della Nazionale dell’Interregionale che ha recuperato con Pigato del Gozzano, servito proprio da un pregevole assist di Galastri, lo svantaggio lampo subito dal comasco Amadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

