Australian Open tornano Sinner e Musetti | il programma completo

Il quinto giorno degli Australian Open vede il ritorno in campo di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Entrambi i tennisti italiani sono pronti a disputare le proprie partite in un torneo che si conferma tra i più importanti del circuito. Di seguito, il programma completo delle gare in cui sono coinvolti.

(Adnkronos) – Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, nel quinto giorno degli Australian Open. A partire dalla notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, continuerà il secondo turno dello Slam di Melbourne, a cui il numero due del mondo arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Ad aprire il programma degli azzurri sarà però Musetti, che sfiderà l'amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego nel derby italiano di Melbourne, mentre a seguire Francesco Maestrelli continua a vivere il suo sogno contro Novak Djokovic. Per Sinner bisognerà aspettare la mattinata italiana, quando Jannik incrocerà l'australiano Duckworth.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

