Confindustria Toscana | nominata la commissione di saggi per il rinnovo del presidente

Confindustria Toscana ha annunciato la costituzione della commissione di saggi incaricata di proporre il candidato alla presidenza per il prossimo quadriennio. La nomina rientra nel processo di rinnovo delle cariche associative, con l’obiettivo di garantire un percorso trasparente e condiviso. La commissione svolgerà un ruolo centrale nella definizione della scelta, in linea con le strategie e le esigenze del settore industriale regionale.

Il consiglio di presidenza di Confindustria Toscana ha nominato la commissione di designazione, incaricata di proporre allo stesso consiglio il candidato alla presidenza di Confindustria Toscana per il prossimo quadriennio. I tre 'saggi' estratti a sorte, fra una rosa di candidati proposti dai probiviri delle associazioni toscane, sono: Sergio Ceccuzzi, Giulio Grossi e Giovanni Basagni

