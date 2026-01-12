Fratelli d' Italia nomina per l' avvocata Maria Gabriella Di Pentima | è la nuova responsabile del Dipartimento Sanità

Fratelli d'Italia annuncia la nomina dell'avvocata Maria Gabriella Di Pentima come nuova responsabile provinciale del Dipartimento Sanità. Questa nomina rafforza l’impegno del partito nel settore, puntando su un’esperienza consolidata e una visione dedicata alle tematiche sanitarie. La scelta mira a promuovere un lavoro coordinato e competente nel campo della sanità a livello locale.

L'avvocato Maria Gabriella Di Pentima è stata nominata responsabile provinciale di Fratelli d'Italia del Dipartimento Sanità. "La nomina di Di Pentima - sottolinea la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Forlì Cesena - conferma la crescita di Fratelli.

