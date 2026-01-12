Fratelli d' Italia nomina per l' avvocata Maria Gabriella Di Pentima | è la nuova responsabile del Dipartimento Sanità
Fratelli d'Italia annuncia la nomina dell'avvocata Maria Gabriella Di Pentima come nuova responsabile provinciale del Dipartimento Sanità. Questa nomina rafforza l’impegno del partito nel settore, puntando su un’esperienza consolidata e una visione dedicata alle tematiche sanitarie. La scelta mira a promuovere un lavoro coordinato e competente nel campo della sanità a livello locale.
L'avvocato Maria Gabriella Di Pentima è stata nominata responsabile provinciale di Fratelli d'Italia del Dipartimento Sanità. "La nomina di Di Pentima - sottolinea la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Forlì Cesena - conferma la crescita di Fratelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Maria Venditti, Responsabile Dipartimento Disabilità-Forza Italia Sannio: “Elezioni regionali, la disabilità sia tema cruciale della nuova agenda politica”
Leggi anche: Lazzaroli nuova responsabile del dipartimento AI di Cne
Fratelli d’Italia rafforza la struttura a Faenza, Luigi Fabbri è il nuovo responsabile Pensionati; Nomine Asl. La Consulta boccia le legge della Sardegna, scontro con Todde in commissione Salute; Il risiko politico per i segretari generali dei porti; La riforma del condominio: nomina e attribuzioni dell’amministratore e del revisore condominiale – una proposta di Legge di Fratelli d’Italia “in caso di morosità paga l’inquilino in regola con i pagamenti”.
Fratelli d’Italia Catania, Magni nuovo capogruppo - Giovanni Magni diventa capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Catania, mentre resta aperta la questione della doppia carica dell’assessore Daniele Bottino. cataniaoggi.it
Catania, Giovanni Magni nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia - CATANIA – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Catania ha nominato all’unanimità Giovanni Magni nuovo capogruppo. livesicilia.it
Luigi Fabbri nominato nuovo responsabile Pensionati per Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia apre il nuovo anno rafforzando ulteriormente la propria struttura organizzativa sul territorio di Faenza. ravennawebtv.it
Scritta contro i comunisti: si dimette il coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli - facebook.com facebook
CIAO!TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI A FRATELLI D'ITALIA È IL 31 DICEMBRE. Per aver diritto a partecipare alle attività del partito. Ultimi giorni per coinvolgere amici e simpatizzanti, per dare forza al progetto politico e parlamentare. Puoi farlo qui: te x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.