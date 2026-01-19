Ancora ladri in azione ad Aversa raid al panificio Infinite bontà | portata via cassa automatica

Nella notte tra sabato e domenica, il panificio “Infinite bontà” in via De Chiara, ad Aversa, è stato oggetto di un furto. Ignoti hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti nel locale, portando via la cassa automatica. L’episodio si inserisce in un contesto di recenti tentativi di furto nella zona, con interventi delle forze dell’ordine per approfondimenti.

Ancora ladri in azione ad Aversa. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno forzato la saracinesca del panificio "Infinite bontà" in via De Chiara, nel centro storico, per poi introdursi all'interno e portare via la cassa automatica. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Commissariato di Aversa, a cui sono affidate le indagini. Utili potranno risultare le immagini di videosorveglianza. Si tratta dell'ennesimo raid consumato ai danni delle attività commerciali nell'aversano. Oggi alle 18 e 30 è prevista una manifestazione di solidarietà promossa dall'onorevole Francesco Emilio Borrelli a sostegno della dottoressa Savarese, anche lei vittima di un furto nella sua parafarmacia in viale Kennedy. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

