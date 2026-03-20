Furto al Sushi Lab dell'Arenella | ladri portano via la cassa automatica in 60 secondi
Nella notte, due ladri hanno assaltato il Sushi Lab dell'Arenella e in soli sessanta secondi hanno portato via la cassa automatica. L'episodio si è verificato senza che ci fosse un intervento delle forze dell'ordine durante il tentativo. La rapina è avvenuta in pochi attimi, lasciando il locale senza la somma contenuta nella macchina. Nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell'evento.
Furto nella notte al Sushi Lab dell'Arenella: ladri portano via in un minuto la cassa automatica. Capodanno: "Chiesto un incontro al Prefetto di Napoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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