Furto nel negozio Fior di Frutta all'Arenella | rubata la cassa sfondata la vetrina

Un furto si è verificato nel negozio Fior di Frutta all'Arenella, dove sono state rotte le vetrine e portata via la cassa. I ladri hanno agito durante la notte, causando danni alla vetrina d'ingresso. La polizia è intervenuta per i rilievi e sta raccogliendo testimonianze. Nessuna informazione ancora sulla presenza di testimoni o sui sospetti.

Il furto all'interno della sede dell'Arenella: portata via la cassa, sfondata la vetrina. La titolare ironica: "Grazie per questo bel regalo". Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro: "Vetrina sfondata con un tombino, rubata la cassa"Una spaccata nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio ha colpito il Bar Pasticceria Brulé, nel pieno centro di San Lazzaro di Savena. Spaccata in Cit Turin: sfondano la vetrina di un negozio in corso Francia e scappano via con cassa e merceAncora una spaccata, ancora il solito tombino prelevato dalla strada e usato per frantumare il vetro di un negozio per mettere a segno il furto. Napoli, furto notturno all'Arenella: Fior di Frutta denuncia il ladro con un videoErano circa le ore 5.49 di oggi quando la nota attività commerciale «Fior di Frutta» è stata presa di mira da uno o ... Napoli, furto all'Arenella: devastata la vetrina di Fior di Frutta, rubata anche la cassaL'episodio ha colpito duramente la titolare dell'attività, una giovane commerciante conosciuta nel quartiere per il grande impegno nel portare avanti il proprio lavoro.