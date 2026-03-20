Furia di Trump sugli alleati | Codardi ce ne ricorderemo La Nato | Ritiro temporaneo dall' Iraq Ucciso portavoce dei Pasdaran

Il leader americano ha attaccato duramente alcuni alleati, definendoli codardi e promettendo di ricordarlo. La Nato ha annunciato un ritiro temporaneo dall'Iraq, mentre un portavoce dei Pasdaran è stato ucciso in circostanze non specificate. Nel frattempo, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si sono detti pronti a contribuire a un nuovo piano internazionale.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Furia di Trump sugli alleati: «Codardi, ce ne ricorderemo». La Nato: «Ritiro temporaneo dall'Iraq». Ucciso portavoce dei Pasdaran Articoli correlati L'annuncio della Nato: «Ritiro temporaneo dall'Iraq». Ucciso portavoce dei Pasdaran, la minaccia di Khamenei | Petrolio in caloRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di... Leggi anche: Nato, ritiro temporaneo dall'Iraq: "La priorità è la sicurezza" Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran Contenuti utili per approfondire Furia di Trump sugli alleati Codardi ce... Temi più discussi: La furia di Donald Trump contro gli alleati: Non ci aiutano; Un problema diverso da tutti gli altri per Donald Trump - Pierre Haski; Trump al massimo può pareggiare, il costo per l’economia è troppo alto; Effetto Trump, il petrolio vola e la spesa raddoppia: ecco quanto ci costa la guerra in Iran. Il no della Spagna sull'Iran: la fuga in solitaria di Sanchez dalla furia bellicistica di Trump. E non è una novitàE' Pedro Sanchez l'unico leader europeo a tenere testa a Donald Trump nell'ultimo atto della sua furia bellicistica. La posizione del primo ministro, che ha negato l'uso delle basi militari spagnole p ... notizie.tiscali.it Usa e Israele, ‘Furia epica' sull’Iran: Morto Khamenei. Trump: L’abbiamo ucciso, era malvagioRoma – Già delle premesse contenute nel nome, l’operazione ‘Ruggito del leone’ – ribattezzata dal dipartimento della Difesa Usa ‘Furia epica’ – manifestava l’intenzione di andare oltre un semplice ... quotidiano.net Dopo due settimane di Furia Epica americana e Ruggito del Leone israeliano sono emersi diversi punti critici: alcuni ampiamente previsti e sottovalutati da Donald Trump, altri legati alle variabili di ogni guerra - facebook.com facebook La furia di Donald Trump contro gli alleati: «Non ci aiutano». x.com