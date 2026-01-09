Sospetta fuga di gas in un asilo | evacuati bambini e maestre

Nella scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”, si è verificata una sospetta fuga di gas, che ha portato all’evacuazione immediata di bambini e insegnanti. L’intervento rapido delle squadre di emergenza ha consentito di gestire la situazione in sicurezza, garantendo la tutela di tutti i presenti. Le autorità stanno ancora valutando le cause e adottando le misure necessarie per ripristinare la normalità.

Ore movimentate all'interno della scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti" per una sospetta fuga di gas. L'allarme è scattato intorno alle 12:30 di venerdì 9 gennaio dal quartiere di Borgomeduna. I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono intervenuti sul posto dalla sede.

