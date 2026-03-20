Fucci | Voto No riforma incide profondamente sull’equilibrio dei poteri

Un esponente politico ha espresso il proprio voto contrario alla riforma, affermando che questa modifica incide profondamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, in cui si è soffermato sulla portata delle conseguenze di questa proposta di modifica. La posizione viene presentata come una scelta basata sulla convinzione che la riforma possa alterare gli equilibri istituzionali esistenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Voto No nella convinzione che questa riforma incide profondamente sull’equilibrio dei poteri dello Stato. Ritengo quindi necessario difendere l’assetto attuale che garantisce l’indipendenza della magistratura. Il rischio è quello di frantumare e indebolire il potere giudiziario attraverso diversi interventi: l’istituzione di due Csm, il sorteggio dei componenti la creazione dell’Alta Corte disciplinare e la separazione delle carriere che, nei fatti, è già stata in gran parte realizzata con la riforma Cartabia”. Lo ha detto il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci, già segretario e vice presidente dell’Anm, ed oggi componente del consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, partecipando a Benevento all’insediamento del nuovo procuratore Nicola D’Angelo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fucci: “Voto No, riforma incide profondamente sull’equilibrio dei poteri” Articoli correlati Leggi anche: Mario Monti: “Al referendum voterò No. La riforma indebolirebbe lo Stato di diritto, sposta l’equilibrio dei poteri” Referendum giustizia, Pizzolato: “Voto no, è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato”Il costituzionalista, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Padova, illustra la propria posizione in merito alla consultazione... Contenuti e approfondimenti su Fucci Voto No riforma incide... Temi più discussi: Referendum, con il fronte del No il procuratore di Cassino. Fucci: Non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza; Cassino, giustizia al confronto: Sì e No si sfidano davanti agli studenti; Cassino, confronto tra 'Si' e 'No' organizzato dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Fucci, 'voto No, riforma incide profondamente sull'equilibrio dei poteri'Voto No nella convinzione che questa riforma incide profondamente sull'equilibrio dei poteri dello Stato. Ritengo quindi necessario difendere l'assetto attuale che garantisce l'indipendenza della mag ... ansa.it Referendum sulla Giustizia, il procuratore Fucci si schiera per il no: «Autonomia della Magistratura a rischio»Dirige la procura cerniera del Lazio, ha ricoperto incarichi di rilievo nella sua lunga carriere in magistratura. Il procuratore capo di Cassino, ... msn.com Il procuratore Fucci e il magistrato Mattei: la riforma potrebbe ridurre l’indipendenza della magistratura, avvicinando il nostro sistema a schemi autoritari già presenti in Paesi come Cina, Corea del Nord e Iran - facebook.com facebook