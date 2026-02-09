Al referendum sulla giustizia, Pizzolato annuncia il suo voto: no. Secondo lui, si rischia di mettere in discussione l’equilibrio tra i poteri dello Stato e i principi fondamentali della democrazia. Pizzolato spiega che questa consultazione riguarda anche i limiti costituzionali all’esercizio della sovranità popolare, e per lui, il rischio è di alterare le delicate funzioni tra i vari rami del potere.

“Al referendum sulla giustizia voterò sicuramente no. Sono in gioco l’equilibrio tra poteri dello Stato e la concezione della democrazia come ‘forme’ plurali e ‘limiti’ costituzionali all’esercizio della sovranità popolare. Una posta in gioco molto alta. Invito chi è di destra a pensare che al potere potrebbe esserci un capo di sinistra. E, naturalmente, viceversa”. Così il costituzionalista Filippo Pizzolato, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Padova, si esprime in merito alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo. La sua contrarietà è dovuta a “molte ragioni: di metodo, perché una riforma che incide su un fondamentale contropotere dello Stato non può essere blindata dal governo, senza alcuna possibilità di modifiche migliorative; di contenuto, perché non affronta in modo efficace alcun problema della giustizia; e di prospettiva, perché questa riforma si iscrive dentro un progetto più ampio, che comprende il premierato, che tende a ridurre la democrazia alla scelta del capo del governo”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

La discussione sulla riforma costituzionale si scalda in vista del referendum.

Gli italiani sono chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum giustizia, Mieli: “Voterò sì”

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Pizzolato: Voto no, è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Referendum giustizia, Pizzolato: Voto no, è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello StatoIl costituzionalista, docente di Istituzioni di diritto pubblico all'Università di Padova, illustra la propria posizione in merito alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo. bergamonews.it

No al voto per i fuorisede al referendum Giustizia: bocciato il disegno di leggeBocciati gli emendamenti dell'opposizione che chiedevano l'approvazione del diritto di voto per chi vive, per motivi di studio o lavoro, lontano dal proprio comune di residenza. Meloni smentisce se s ... tg24.sky.it

Will Media. . In cosa consiste la nuova riforma della giustizia per la quale saremo chiamati a votare al referendum del 22 e 23 marzo La separazione delle carriere dei magistrati è un tema che ha radici profonde e attraversa decenni di dibattiti e riforme. Il tem facebook

Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com