L’ex presidente del Consiglio annuncia che voterà no al referendum sulla giustizia, sostenendo che la riforma potrebbe indebolire lo Stato di diritto e spostare l’equilibrio dei poteri. In un’intervista al Corriere della Sera, Mario Monti esprime le sue preoccupazioni senza entrare nel merito delle motivazioni politiche. La sua posizione si lega alla convinzione che la riforma metterebbe a rischio alcuni principi fondamentali.

Questa riforma, “temo indebolirebbe lo Stato di diritto. Per questo voterò no “. A dichiararlo è l’ex presidente del Consiglio Mario Monti che, in un’intervista al Corriere della Sera prende posizione sul referendum sulla giustizia. Per il senatore a vita la sua decisione di votare contro la riforma non è “per punire il governo, di cui ho più volte sottolineato certi meriti”, sottolinea, e neppure “per favorire le opposizioni”, “ma ‘soltanto’ – spiega – per una ragione che a me sembra molto più fondamentale: che l’Italia continui a stare dalla parte dello Stato di diritto, nella vita del Paese e nel sistema internazionale”. Per Monti “l’unico effetto indiscutibile della riforma sarebbe di spostare l’equilibrio dei poteri tra l’ esecutivo e il giudiziario, a favore del primo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Monti: “Al referendum voterò No. La riforma indebolirebbe lo Stato di diritto, sposta l’equilibrio dei poteri”

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