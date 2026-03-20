Frode fiscale e riciclaggio commercialista interdetto dall’esercizio della professione dalla Finanza

Un commercialista di Faenza è stato sospeso dall’attività dalla Guardia di Finanza con l’accusa di aver commesso reati di frode fiscale e riciclaggio. Le indagini hanno riguardato pratiche di tipo ‘apri e chiudi’, utilizzate per occultare redditi e movimentazioni di denaro. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti utilizzati dall’indagato durante le operazioni. La procedura di interdizione è stata disposta in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

Faenza (Ravenna), 20 marzo 2026 – ‘Frode fiscale’ e ‘riciclaggio’ con il cosiddetto metodo ‘apri e chiudi’. Si tratti dei reati che sono costati, ad un commercialista veneto, l’interdizione dall’esercizio della professione. A dare esecuzione alla misura interdittiva, sono i Finanzieri della Compagnia di Faenza, al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Il professionista ha supportato fattivamente le condotte illecite di un imprenditore Alla luce degli elementi raccolti è emerso che il professionista avrebbe supportato fattivamente le illecite condotte poste in essere da un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frode fiscale e riciclaggio, commercialista interdetto dall’esercizio della professione dalla Finanza Articoli correlati Leggi anche: Frode fiscale e riciclaggio: maxi confisca da 37 milioni di euro per un imprenditore e un commercialista Scoperta maxi frode fiscale. Arrestati due imprenditori e una commercialistaUna complessa frode fiscale per un ammontare che è stato stimato in almeno 28 milioni di euro, generata da false fatturazioni legate alla vendita... Contenuti utili per approfondire Frode fiscale Temi più discussi: Evasione fiscale e fatture false: giro da 2,5 milioni di euro con tre associazioni sportive nei guai; La GdF di Pavia confisca un appartamento a La Thuile a un imprenditore della logistica; Confisca definitiva per imprenditore della logistica; Il trucco della società cartiera per evadere il Fisco: scoperta maxi frode da 1,3 milioni tra Bari e provincia. Frode fiscale e riciclaggio, scatta l’interdizione per un commercialistaUn sistema articolato di frode fiscale e riciclaggio basato sul cosiddetto meccanismo apri e chiudi è al centro di un'indagine condotta dalla Guardia di ... ravennaedintorni.it Frode fiscale nel commercio di bovini: sequestri per oltre 20 milioni nell’operazione Golden BeefIndagine Golden Beef: la Guardia di Finanza di Cuneo sequestra beni per frode fiscale e riciclaggio nel commercio di bovini. quotidianopiemontese.it Cronaca. Faenza, frode fiscale negli empori cinesi: 20 indagati e beni sequestrati per 10 milioni di euro - facebook.com facebook MAXI FRODE FISCALE DA 60 MLN DI EURO, 24 PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO Si è conclusa con il rinvio a giudizio di 24 indagati l’udienza preliminare celebrata a Salerno, dinanzi alla gup Brigida Cavasina, del procedimento giudiziario scaturito... x.com