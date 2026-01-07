Solidarietà al popolo del Venezuela

"Solidarietà al popolo venezuelano e a tutti i popoli minacciati". Il coordinamento pistoiese e pratese "Scuole per la Palestina" condanna con forza gli eventi internazionali accaduti nelle ultime ore (dopo i recenti attacchi americani all'Iran e alla Nigeria e nel perdurare del massacro israeliano in Palestina) e manifesta la propria apprensione per le prospettive nell'immediato futuro. E stigmatizza: "l'attacco dell'esercito americano contro il Venezuela e l'arresto del presidente Maduro e della moglie, la deputata Cilia Flores; le minacce rivolte da Donald Trump (foto) alla Groenlandia, alla Colombia, al Messico, a Cuba; la continua violazione della legalità internazionale con l'applicazione arrogante della legge del più forte da parte degli Stati Uniti".

Venezuela. Mons. González de Zárate (presidente vescovi): “Il popolo vuole pace e democrazia. Prevalgano bene comune e verità” - Hanno ripetutamente optato per la via pacifica ed elettorale e rimangono impegnati in questo proposito anche oggi”. agensir.it

Venezuela, nel bel mezzo della crisi politica Maduro anticipa il Natale al 1° ottobre - L’oppositore in carcere e le “canaste” natalizie al popolo affamato, così il presidente del Venezuela si "compra" il popolo Se non fosse perchè stiamo parlando di un dittatore che ha praticamente ... affaritaliani.it

‘Not Letting Anyone Through’: Trump Defends Venezuela Oil Blockade | Maduro

Nel centro storico manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano contro la repressione: presenti associazioni, movimenti politici e il sindaco Damiano Tommasi. #veronanetwork #protesteiran #news - facebook.com facebook

PRESIDIO A POTENZA DEL COORDINAMENTO DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO VENEZUELANO PER CHIEDERE RILASCIO IMMEDIATO DI MADURO E SUA MOGLIE FLORES x.com

