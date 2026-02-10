La procura di Grenoble ha fatto un appello pubblico per trovare le persone che sono state vittime di Jacques Leveugle. L’uomo, ora 79enne, è accusato di aver abusato di 89 minori tra il 1967 e il 2022 in diversi paesi. Le autorità cercano di raccogliere più testimonianze possibili per fare luce su questa lunga serie di abusi.

La procura di Grenoble ha lanciato un appello per trovare le vittime di Jacques Leveugle, ora 79enne, un pedofilo francese che avrebbe operato tra il 1967 e il 2022 in diversi Paesi. Sono già state identificate 89 vittime. L’uomo è stato accusato di stupro e violenza sessuale su minori nel febbraio 2024 e da allora si trova in carcere. Secondo il procuratore di Grenoble, Leveugle lavorò nel sud della Francia, in Algeria, Svizzera, Germania, Niger, Filippine, India, Colombia e Nuova Caledonia. Negli ultimi anni si era stabilito definitivamente in Marocco e tornava regolarmente nell’Isère per far visita al fratello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, abusò di 89 minori tra il 1967 e il 2022: l’appello della procura per identificare tutte le vittime

