Bilancio Regione Campania oltre 500 emendamenti | Forza Italia punta all'ostruzionismo
Nel dibattito sul bilancio regionale della Campania, un rappresentante di Forza Italia ha presentato circa 500 emendamenti alla manovra. La maggioranza di centrosinistra ha dichiarato alcuni di questi inammissibili. La discussione si concentra sulla quantità di proposte e sulla loro validità all’interno del procedimento legislativo. La partita si svolge tra le proposte di modifica e le decisioni di ammissibilità.
A firma Susy Panico (Forza Italia) ci sono 500 emendamenti alla manovra di bilancio regionale. Centrosinistra: inammissibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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